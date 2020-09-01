أخبار مصرية

وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توقع وزارة النقل- ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق- اليوم الثلاثاء، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة، لمدة 15 عاما.

ويحضر التوقيع، كل من، وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وممثلو الشركة الفرنسية، وقيادات وزارة النقل.

جدير بالذكر، أن الشركة الفرنسية العالمية، ستقوم بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا