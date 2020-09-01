توقع وزارة النقل- ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق- اليوم الثلاثاء، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة، لمدة 15 عاما.
ويحضر التوقيع، كل من، وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وممثلو الشركة الفرنسية، وقيادات وزارة النقل.
جدير بالذكر، أن الشركة الفرنسية العالمية، ستقوم بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.