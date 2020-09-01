وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة

توقع وزارة النقل- ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق- اليوم الثلاثاء، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو في مصر الجديدة، لمدة 15 عاما.

ويحضر التوقيع، كل من، وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وممثلو الشركة الفرنسية، وقيادات وزارة النقل.

جدير بالذكر، أن الشركة الفرنسية العالمية، ستقوم بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة.