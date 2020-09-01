روبوت متعدد المهام.. مشروع تخرج طلاب كلية الهندسة بكفر الشيخ

نفذ طلاب الفرقة النهائية فى كلية الهندسة شعبة هندسة الحاسبات والنظم بجامعة كفر الشيخ، مشروع تخرجهم وهو عبارة عن روبوت مصرى كامل الصنع متعدد المهام "MIRO" تحت إشراف دكتور تامر مدحت متولى وكيل كلية الذكاء الاصطناعى أستاذ مساعد هندسة الحاسبات والنظم بقسم الهندسة الكهربية والدكتور غادة مصطفى هميسه مدرس بقسم الهندسة الكهربية.





وشارك 7 طلاب فى المشروع، وهم: عبدالحليم إبراهيم حسين "قائد الفريق" ومحمد أيمن العدوى ومحمد زغلول غازى وعمار الشاملى الغندور وعلا عطية عيد وبسنت رضا الدفراوى ونادية أحمد شلبى. وأوضح الطلاب، وفقا لبيان صحفى للجامعة، أنه يمكن التحدث مع الروبوت باللغتين العربية والإنجليزية ويلتقط الصور والتعرف على الأشخاص ويقوم بالتحرك طبقا لمسارات محددة بالخريطة ويتفادى الاصطدام بالحواجز والمتغيرات حتى الوصول إلى هدفه أوتوماتيكياً، ومزود أيضاً بنظام تحكم من الموبايل من خلال تطبيق اندرويد. وأشاد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة بالمشاريع الطلابية التى تم تصميمها وتنفيذها بأيدى طلاب السنة النهائية شعبة هندسة الحاسبات والنظم. وأكد بأن مشاريع التخرج لهذا العام تميزت بأنها مبتكرة ومتميزة فى الأفكار والتصميم والتنفيذ و كافة النواحى التطبيقية والعلمية. Advertisements ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ خريجى كلية الهندسة أن يكونوا على قدر المسؤولية وسفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية. وطالب دسوقى الخريجين بالتواصل الدائم مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين والدراسات العليا والتعليم المستمر وذلك بعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمى فى الجامعة.

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