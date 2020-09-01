اليوم.. وزير الأوقاف يعرض خطة تجديد الخطاب الدينى أمام المراسلين الأجانب

يعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خطة الوزارة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية بالهيئة العامة للاستعلامات مع المراسلين الأجانب والعرب فى مصر.





ويحضر اللقاء - وفقا لبيان صحفى- ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المستنير لنشر مفاهيم الإسلام بشكل سليم، وتوضيح دورها فى تجديد الخطاب الدينى.

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