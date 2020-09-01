وقال موسى خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصرى، إن الأجنة الخمسة توفوا بعد ولادتهم بسبب نقص فى نضج الرئة، وضآلة أوزانهم، وذلك لعدم اكتمال نموهم داخل رحم الأم.
وأوضح أن السبب وراء تكرار حدوث حالات ولادة من هذا النوع، هو توجه بعض السيدات لإنجاب أكثر من طفل، ما يدفعهن لتناول بعض الأدوية والمنشطات التى من شأنها تحقيق ذلك الغرض.
ونصح الدكتور محمد موسى بعدم الإقدام على أخذ الأدوية التى تؤدى إلى الإكثار من عدد الأجنة، والاكتفاء بجنين أو اثنين فى الولادة الواحدة، لأن ذلك يزيد من فرصة الجنين فى الحياة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. أخصائى نساء وتوليد يروى تفاصيل ولادة 5 توائم بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.