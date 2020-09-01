شاهد.. أخصائى نساء وتوليد يروى تفاصيل ولادة 5 توائم بالأقصر

وقال موسى خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصرى، إن الأجنة الخمسة توفوا بعد ولادتهم بسبب نقص فى نضج الرئة، وضآلة أوزانهم، وذلك لعدم اكتمال نموهم داخل رحم الأم.

وأوضح أن السبب وراء تكرار حدوث حالات ولادة من هذا النوع، هو توجه بعض السيدات لإنجاب أكثر من طفل، ما يدفعهن لتناول بعض الأدوية والمنشطات التى من شأنها تحقيق ذلك الغرض.

ونصح الدكتور محمد موسى بعدم الإقدام على أخذ الأدوية التى تؤدى إلى الإكثار من عدد الأجنة، والاكتفاء بجنين أو اثنين فى الولادة الواحدة، لأن ذلك يزيد من فرصة الجنين فى الحياة.