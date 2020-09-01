اتحضر للأخضر.. البيئة تنفذ حملة تشجير بحديقة ألماظة بمصر الجديدة

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وأكدت وزيرة البيئة أن الحملة تستهدف إعادة تأهيل حى مصر الجديدة ليعود لمظهره الحضارى المتميز بعد انتهاء الدولة من مشروعات البنية التحتية والكبارى التى تم تنفيذها، مشيرةً إلى قيام الوزارة بزراعة 244 شجرة مثمرة و4 آلاف متر من النجيلة نظرا للفوائد الكبيرة للشجر سواء من الناحية الجمالية أو البيئية المتمثلة فى خفض نسب التلوث البيئى وتنقية الهواء من الأتربة والملوثات العالقة.
وأوضحت فؤاد ان الوزارة بدأت حملات التشجير بمصر الجديدة منذ ستة أشهر حيث تم زراعة الأشجار والنجيلة بميدان تريومف ، مشيرةً إلى ان عملية التشجير تتم من خلال عمل اللاندسكيب حول الأشجار الموجودة فى المكان بينما يتم زراعة أشجار جديدة او إعادة الأشجار التى كانت موجودة من قبل والتى تم إزالتها بمعدات خاصة سمحت بإعادة زراعتها مرة أخرى.
وأضافت وزيرة البيئة ان الوزارة تقوم بحملات تشجير فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدنى ومنها ما تم تنفيذه بمحافظتى الشرقية والغربية، إذ تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ويتم التركيز خلالها على زراعة الأشجار حول المدارس لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
ووجهت فؤاد الشكر لمحافظ القاهرة على المجهودات والدعم الذى يقدمه والذى اتضح جليا فى تشجير وتجميل عدد كبير من الأحياء بمصر الجديدة وحلوان والمعادى وإمبابة وكذلك ما تبذله المحافظة لرعاية الأشجار بعد زراعتها باستخدام المياه المعالجة.
وأشارت فؤاد إلى قيام جهاز شئون البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة من أجل مصر لتجميل ميادين ومحاور مصر الجديدة ، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لصون الموارد الطبيعية من خلال المشاركة مع كل الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطنى لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء.
وتقدم وزارة البيئة وفقا لبنود البروتوكول الدعم الفنى لزراعة الأشجار المثمرة فى المنطقة، والتعاون لتنفيد دورات تدريبية وتأهيلية للشباب والمتطوعين وكل فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية وتدريبهم على إدارة مراكز الوعى البيئى، بينما تتولى مؤسسة من أجل مصر التصميمات الفنية والهندسية للشوارع والمحاور والميادين بالتعاون مع الجهات المعنية تحت إشراف الهيئة الهندسية، وتقديم النباتات والأشجار المطلوبة بعد الانتهاء من الشكل النهائى، ويأتى هذا البروتوكول اتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية لاستعادة الرونق الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة والنزهة.
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