اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ولمدة 5 أيام

تبدأ اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات وتستمر لمدة خمسة أيام، وذلك بحد أدنى للشعبة العلمية 317,5 درجة فأكثر بنسبة 77,40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر بنسبة 67,80% لأقل من 327,5 درجة.





وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أكد أن حوالى 30% من إجمالى الناجحين فى الثانوية العامة الشعبة العلمية حصلوا على 95% مقارنة بالعام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى الحد الأدنى هذا العام.

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