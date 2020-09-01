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القبض على رجل الأعمال صلاح دياب لاتهامه بعدة قضايا مالية

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صرحت مصادر أمنية بأنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية.

وأضافت المصادر أنه من المقرر صدور بيان بشأن تفاصيل القبض على رجال الأعمال صلاح دياب كاملة.

 

ويمتلك صلاح دياب عدة شركات تمت ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية، وكانت التحقيقات جارية منذ سنوات بهذه المخالفات، وحسب مصادر فإن عدداً من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال في هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، ثم جاء قرار القبض عليه صباح اليوم على ذمة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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