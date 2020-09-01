كمل_ياسيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: "كلنا معاك"

أعرب عدد من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانهم وثقتهم في استمرار رحلة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ توليه الحكم.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #كمل_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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