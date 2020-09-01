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مجلس جامعة حلوان يكرم الأساتذة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - كرم مجلس جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم في جلسته التي عقدت أمس الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وذلك بمناسبة فوزهما في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، التي عقدت على مدار يومين ١١ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٠. 


وقد بدأت الفعاليات بتهنئة رئيس جامعة حلوان السادة النواب الفائزين بثقة الناخبين، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة أبناء الوطن واستكمال البناء الديمقراطي في ظل ما نعيشه من حرية وديمقراطية وبناء للدولة الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


كما أعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته بوجود عضوين من مجلس الجامعة فى مجلس الشيوخ وقدم لهما خالص الأمنيات بالسداد والتوفيق فى أداء مهامهما بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين، كما أعلن سيادته موافقة مجلس الجامعة على انضمام سيادتهما إلى عضوية اللجنة التأسيسية لجامعة حلوان الأهلية.
و قد أعقب ذلك تقديم التهنئة للأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بمناسبة انتهاء فترة عمادته.
ثم قدم كل من الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والسادة العمداء التهنئة للنائبين لفوزهما بعضوية المجلس، كما قدموا التهنئة للأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية بمناسبة انتهاء فترة عمادته.
كما قدم الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة حلوان الأسبق الشكر لمجلس الجامعة على إعطائه الفرصة لتكريم النائبين الفائزين.
ثم ألقى النائب الأستاذ الدكتور عبد الحي عبيد كلمة عبر فيها عن تشرفه بعضوية مجلس جامعة حلوان على مدار ١٣ عاما وأشاد بالمتغيرات الإيجابية والطفرات التي تحققت فى جامعة حلوان.

وقد أعلنت النائبة أ. د. سهير عبد السلام بكل فخر عن سعادتها بانتمائها لجامعة حلوان التي قضت في خدمتها نحو 25 عاما منها 7 سنوات فى عمادة كلية الآداب كما عبرت عن امتنانها العميق بتكريم مجلس الجامعة لها وتمنت للمجلس دوام التوفيق والسداد.

هذا وقد قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة إلى كل من أ. د. عبد الحي عبيد، وأ. د. سهير عبد السلام عضوي مجلس الشيوخ كما قدم درع الجامعة إلى أ. د. إيهاب حمزة بمناسبة انتهاء فترة عمادته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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