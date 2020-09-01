حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الانجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها وذلك وفقًا للشروط الآتية: ١- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة. ٢- حصول الطالب علي (٤٢) درجة في اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (A&B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين. ٣- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٠٢٠١٩. وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اوضح الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الاوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الانجليزية بالكلية هي: ١- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا. ٢- صورة شهادة الميلاد. Advertisements ٣- صورة خطاب الترشيح. ٤- ٢ صورة شخصية ٥- فتح الملف (١٥٠) جنيها. ٦- حافظة اوراق. مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اثناء التقديم من حيث: ١- ارتداء الكمامة الصحية. ٢- حضور الطالب بشخصه فقط. ٣- مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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