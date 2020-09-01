نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس في المقال التالي
١- ان يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة للعام التالي
٢- ان يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام)
٣- ان يجتاز الطالب اختبارا تحريريا وشفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة
٤- حصول الطالب علي delf B2
٥- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاه ما يلي:
١- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
٢- درجة اللغة الفرنسية.
٣- درجة ال Delf B2
٤- درجة الاختبار التحريري والشفوي
الاوراق المطلوبة عند التقديم للشعبة الفرنسية بالكلية:
١- صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) او بيان النجاح مؤقتا.
٢- صورة شهادة الميلاد
٣- صورة خطاب الترشيح.
٤- صورة شخصية.
٥- صورة من Delf B2
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
واوضح الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه
نطرا للطروف الحالية المتعلقة بمكافحة فيرس كورونا المستجد وما ترتب عليها من تأخر بعض الطلاب في الحصول علي شهادة Delf B2، فقد وافق مجلس الكلية علي قبول اوراق الطلاب دون هذه الشهادة لحين تقديمها، وذلك مع تعهد الطالب بتقديمها فور الانتهاء منها وبحد اقصي نهاية العام الدراسي الاول، والا سيتم تحويله الي الشعبة العربية بالكلية بعد اتمام اجراءات المقاصة مقر الشعبة الدور الخامس مبني (ب) بالكلية من الساعة التاسعة صباحًا حتي الثانية ظهرا يوميا عدي الجمعة والسبت للستعلام ت: ٢٤٨٣٦١١٣ - موبايل: ٠١٢٠٤٩٥٧٣٤٥
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شروط قبول الطلاب بشعبة اللغة الفرنسية بحقوق عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.