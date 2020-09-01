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مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية، لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10-09-2020.
يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضيًا للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020-2021 لمختلف المراحل الدراسية
(ابتدائي وإعدادي وثانوي) طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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