مايا مرسى: السيسى داعم قوى للمرأة المصرية وحريص على تمكينها

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مريم خليفة الكعبى نائب رئيس بعثة دولة الإمارات والقائم بالأعمال فى القاهرة، للتعرف على جهود المجلس فى مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانين.





رحبت الدكتورة مايا مرسى - وفقا لبيان صحفى - بمريم خليفة الكعبى فى المجلس، مؤكدة على متانة العلاقة القائمة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة والمستمرة على مدار عقود طويلة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدراتها وإعطائها الفرصة المناسبة هو عامل أساسى فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى حجم الدعم الذى تتلقاه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى ساند المرأة بقوة منذ فترة توليه رئاسة الجمهورية، وعن اقتناع وإرادة سياسية حقيقية وحرص على تمكينها ودعم وصولها للمواقع القيادية المختلفة والتى لم تصل إليها من قبل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالجهود العظيمة التى تقوم بها دولة الإمارات فى مجال تمكين المرأة فى جميع المجالات وإعطائها الفرصة الحقيقية لإثبات ذاتها وامكانياتها، معربة عن فخرها بما وصلت له المرأة الاماراتية خلال الفترة الماضية وهو ما يعد فخر لكل نساء العرب.

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وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى والتى تستضيف مصر مقرها الدائم، معربة عن أمنيتها أن تحقق المنظمة أهدافها وأن يكون لها دورا مركزيا فى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامى فى مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التى ستقدمها فى الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة فى الدول الأعضاء، معربة عن أملها فى تنسيق الجهود للعمل داخل المنظمة.

واستعرضت مريم الكعبى نائب رئيس البعثة الإماراتية والقائم بالأعمال، سبل التعاون بين الجانبين فى مجال المرأة، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات لتمكين المرأة ورفع كفاءتها ومنحها الثقة اللازمة للقيام بدور كبير فى المجتمع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية فى الإمارات مؤمنة بقدرات المرأة الإماراتية وحقها فى منحها الفرصة باعتبارها نصف المجتمع ومربية للنصف الآخر، مؤكدة على اهمية دور الدولة فى رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بقضية تمكين المرأة.

وأكدت مريم الكعبى العلاقة التى تجمع الإمارات بأم الدنيا مصر هى علاقة صداقة ومحبة وتقدير واعتزاز، مشيرة إلى أن الشعب الإماراتى يحمل كل مشاعر الود والاحترام للأشقاء المصريين الذين ساندوا دائما دولة الامارات و دعموا نهضتها حتى استطاعت الوصول إلى المكانة التى وصلت إليها فى الوقت الحالى.