بعد بائع الفريسكا.. جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفات طالبة شبراخيت

كانت الطالبة آية طه حسين، من مركز شبراخيت محافظة البحيرة، الحاصلة على 99.5 % بالثانوية العامة، طالبت رئيس جامعة الإسكندرية من أجل تخفيض قيمة المصروفات الدراسية أو تقديم منحة دراسية مجانية.
وأوضحت الطالبة أنها تفوقت فى الثانوية العامة بمجموع 99.5% "علمى علوم"، وتم قبولها بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إلا أن ظروف أسرتها بسيطة الحال ولا يمكنها تحمل تكاليف دراسة الطب.
وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على أداء دورها المجتمعى فى تقديم الدعم لأبنائها النابهين، والوقوف بجانبهم ليتمكنوا من تحقيق غايتهم المنشودة.
وأشار الكردى، إلى أن الجامعة لا ترفض أى طلب يقدم لها من أى طالب طالما يستحق الدعم، موضحا أن إدارة التكافل الاجتماعى بالجامعة تقوم بدراسة هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات نحو تقديم الإعفاء اللازم.
يذكر أن جامعة الإسكندرية كانت قد كرمت الطالب إبراهيم عبد الناصر، الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة والمعروف بـ"بائع الفريسكا"، وقدمت له منحة كاملة للدراسة بكلية الطب.
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