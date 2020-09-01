وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلى، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من هنا.
ولأنظمة IOS من هنا
وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق قراءتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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