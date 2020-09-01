القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق قراءتى

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.





وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلى، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من هنا. ولأنظمة IOS من هنا وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

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