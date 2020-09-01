أوقاف الإسكندرية تتسلم 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن إجمالى لحوم الأضاحى التى تم تسليمها لمديرية أوقاف الإسكندرية بلغ 20 طنا تم توزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وأوضح خشبة، أنه تم تسليم الإدارات الفرعية 4 أطنان من اللحوم للقيام بعملية التوزيع بواقع 1000 كيلوجرام إدارة شرق، و500 كيلوجرام إدارة غرب، و500 كيلوجرام إدارة المنتزه، و500 كيلوجرام إدارة الرمل، و500 كيلوجرام إدارة محرم بك، و500 كيلوجرام إدارة وسط، و500 كيلوجرام إدارة الجمرك.
وأشار إلى أن مديرية الأوقاف، تواصل توزيع لحوم الأضاحى على المواطنين المستحقين فى جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها بصورة كريمة وعادلة.
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