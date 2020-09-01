محافظ القاهرة: آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء 30 سبتمبر

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كل الاجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.





وناشد عبد العال فى بيان نشرته الصفحه الرسميه لمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا. وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كل العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.

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