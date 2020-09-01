جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية لسيوة والسلوم

وقال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القافلة تتضمن العديد من الخدمات، منها توزيع المطهرات والتوعية والتثقيف ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
ولفت إلى أنه من المقرر توزيع المواد الغذائية واللحوم والألبان والأدوية، فضلا عن عمل صيانة لأسقف المدارس فى تلك المناطق، وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية.
وأضاف رمضان، أنه سيجرى شراء فرش جديد للمساجد، وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى فى واحة سيوة، وذلك لخدمة أكثر من 200 أسرة.
وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة قدم جهودا مضاعفة خلال العام الدراسى الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة، للتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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