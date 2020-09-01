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جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية مجتمعية لسيوة والسلوم

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-09-01 10:48 0 تبليغ

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ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية مجتمعية متكاملة إلى مراكز مطروح وسيدى برانى والسلوم وسيوة، وذلك فى الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، إن القافلة تتضمن العديد من الخدمات، منها توزيع المطهرات والتوعية والتثقيف ضد مخاطر "كوفيد – 19".

ولفت إلى أنه من المقرر توزيع المواد الغذائية ‏واللحوم والألبان والأدوية، فضلا عن عمل صيانة لأسقف المدارس فى تلك المناطق، وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية.

وأضاف رمضان، أنه سيجرى ‏شراء فرش جديد للمساجد، وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى فى واحة سيوة، وذلك لخدمة أكثر من 200 ‏أسرة. ‏

وأكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن قطاع خدمة المجتمع بالجامعة قدم جهودا مضاعفة خلال العام الدراسى ‏الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة، للتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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