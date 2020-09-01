أخبار مصرية

عبدالعاطي وفودة يبحثا المشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إستقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اللواء أح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك فى ضوء التعاون المشترك بالمشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة سيناء،

حيث تم مناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء بقيمة إجمالية 927.5 مليون جنيه وكذلك أعمال الحماية المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول بقيمة تقديرية مليار جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإتفاق علي تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات من (محافظة جنوب سيناء – قطاع المياه الجوفية – معهد بحوث الموارد المائية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لوضع الحلول الفنية لعبور مياه سيل وادي بعبع عبر طريق النفق - شرم الشيخ الجديد دون أضرار.

وتم مناقشة إمكانات المياه الجوفية بالخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع ومدي إمكانية التوسع في الإستثمار الزراعي من عدمه وذلك في ضوء نتائج دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر والتي قام القطاع بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأكد الدكتور عبد العاطي علي ضرورة التحول لطرق الري الحديثة للزراعات القائمة بالمنطقة وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للتحول من الري بالغمر إلي نُظم الري الحديثة والحفاظ علي المخزون الجوفي بالمنطقة.

Advertisements

وأوضح السيد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أن قيمة أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء حوالي 626 مليون جنيه تشمل 329 منشأ صناعي ما بين (سدود – بحيرات صناعية – حواجز توجيه وإعاقة – قناة صناعية – معابر إيرلندية – بحيرات جبلية).

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة إستمرار بذل المزيد من الجهد لنهو أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول طبقاً للشروط والمواصفات قبل موسم السيول القادم مع أخذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة .

وأثني اللواء خالد فودة علي الجهد المبذول من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة في تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول ودورها في حماية المنشآت الحيوية بالمحافظة وشحن الخزان الجوفي، وكذلك المساهمة في كافة الأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالعاطي وفودة يبحثا المشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا