المشاركون في الدورة العادية الـ 35 للجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل يقفون دقيقة حدادا على روح عزة العشماوي

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى بجهود حثيثة منذ إنشائه للعمل علي وضع السياسات والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم لكافة الأنشطة المتعلقة بمجال حماية ورعاية الأطفال في مصر ، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات والهيئات والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة ، لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المهمشين والمحرومين والمعرضين للخطر وحصولهم على كافة الحقوق التي كفلتها لهم التشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة / سحر السنباطي في الدورة العادية الـ 35 للجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل والتي خصصت جلسة بهدف" تأبين الدكتورة / عزة العشماوي " الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة السابق والتي ستعقد خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2020 بشكل افتراضي عبر برامج التواصل عن بعد بهدف عرض خبرات ومجهودات الدول المختلفة في حماية الأطفال في ظل جائحة كورونا.

وقدمت الأمين العام للمجلس العزاء لأعضاء اللجنة في وفاة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام السابق للمجلس والنائب الأول السابق لرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل ، مؤكدة أن المجلس فقد قيادة رائدة ومرموقة في مجال الطفولة والأمومة والتي أفنت عمرها في الدفاع عن حقوق الطفل وكان خير ممثل لجمهورية مصر العربية على المستوى الدولي والإقليمي ، وحققت على مدار السنوات الماضية الكثير من الإنجازات التي تهم القارة الإفريقية ، وكان لها دور محوري في الترويج لميثاق الطفل الإفريقي ، والمشاركة في حملة إنهاء زواج الأطفال في إفريقيا ، والاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي الذي نظمه المجلس تحت شعار " من أجل تنمية أفريقيا لا يمكننا ترك الأطفال " بالإضافة إلي تنظيم المؤتمر الإقليمي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول القضاء علي زواج الأطفال وختان الإناث.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة ال35 للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل سوف تناقش التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من العوامل التي نتجت عن جائحة كورونا وآثرت على حقوق الأطفال ، وأكدت اللجنة أن الحكومة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للحد والتخفيف من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والصحية الجائحة على الأطفال وذويهم .