3 وزراء يعقدون أول اجتماع لمناقشة تمويل منظومة تحويل المخلفات إلى طاقة

جاء ذلك لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتفعيل المنظومة لما لها من انعكاس إيجابى على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وتحويلها إلى طاقة، وتأثير الإيجابى على تنمية الاقتصاد الوطنى وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ودعت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وجميع شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولى لسرد المشاركات الدولية، القائمة على ثلاثة محاور أساسية هى المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت الدولة أولوية قصوى للاستثمار فى المواطن وتعزيز رأس المال البشرى من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثانى المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هى القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

من ناحيتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية فى منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة فى إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل فى هذا المجال فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت فؤاد، أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها فى محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى يمكن تخصيص مدافن صحية به.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة فى ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرش/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، ونشرت وزارة البيئة طلب اهتمام لتلقى طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل فى هذا المجال وذلك فى أبريل الماضى.

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ومن جانبه قدم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شرحا لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها فى الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادى.

وأشار شعراوى، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع نتائج زيارة اللجنة الوزارية التى ضمنت وزراء التنمية المحلية والإنتاج الحربى والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة فى هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسؤولين المتخصصين فى مجال المخلفات.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألمانى فى اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التى ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة.

وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، فى 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وألمانيا والاتحاد الأوروبى.