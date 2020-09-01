على مساحة 1950 مترا.. إزالة 3 أدوار مخالفة بعقار فى الشرابية

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 3 فى شارع البترول بحى الشرابية، والتى بناها مالكها بالمخالفة لقرار وقف البناء، مع استخدام شاشة عرض موجودة بالشارع ببث مباشر لأعمال الإزالة، حتى يراها المواطنون فى نموذج يطبق لأول مرة بأعمال الإزالات.





وأكد المحافظ، فى بيان رسمى، أنه سيتم عرض الإزالة ببث مباشر ليرى المواطنون أن الدولة جادة فى ردع المخالفين، أيا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المخالفة تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية، وصدر قرار بحبس المخالف على ذمة القضية. أضاف المحافظ، أن العقار المخالف مقام على مساحة 1950 مترا ويتكون من 8 أدوار، يضم كل دور 19 شقة، ونفذت أجهزة المحافظة أعمال الهدم باستخدام حفارين تم رفعهما بونشين أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة. وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

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