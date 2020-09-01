التعليم العالى: 15 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وفقا لبيان صحفى، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل. كما أوضح السيد عطا، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل. جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجارى.

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