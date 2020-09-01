غدا.. الأوقاف توزع 20 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين فى 6 محافظات

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك بواقع 4 طن لكل من محافظة "شمال سيناء – الفيوم– بنى سويف – البحيرة"، و2 طن لمحافظتى "بور سعيد – جنوب سيناء"، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.
وتابعت الوزارة، أنه يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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