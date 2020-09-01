الرى: إزالة 2564 حالة تعد على نهر النيل خلال أغسطس

وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتى تضمنت تنفيذ 278 ألفا و616 إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015.

وذكر بيان لوزارة الرى، اليوم الثلاثاء، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل قام بتنفيذ 472 إزالة، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 1784 إزالة على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 308 إزالات على منافع الصرف.

وفى هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام بتنفيذ 472 إزالة من بداية شهر أغسطس الماضى وحتى الآن بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان ليكون إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55 ألفا و582 حالة تعد.

من جانبه، أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، أن القطاع قام بإزالة 1784 حالة تعد خلال شهر أغسطس الماضى بمحافظات: القليوبية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، الشرقية، الفيوم، الغربية، دمياط، الإسكندرية، كفر الشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى منذ بدء الحملة 145 ألفا و502 إزالة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت قامت خلال أغسطس الماضى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 308 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى 12 محافظة.

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وقال راغب إن المحافظات هى: "الشرقية، الدقهلية، دمياط، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، بنى سويف، الجيزة، أسيوط، الأقصر، سوهاج" ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى القطاع 77 ألفا 532 إزالة.

يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، مؤكدة مضيها قدما فى تنفيذ جميع الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.