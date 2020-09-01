خلال جولته بمقلب أبو رواش.. محافظ الجيزة يوجه بالسيطرة على مصادر التلوث

تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع المخلفات الموجودة بمقلب أبو رواش العشوائى بمركز ومدينة كرداسة، وذلك بعد إلقاء أحد المخالفين مخلفات القمامة به وفرزها وإشعال المتبقى منها خلال الفترة الأخيرة.





تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع المخلفات الموجودة بمقلب أبو رواش العشوائى بمركز ومدينة كرداسة، وذلك بعد إلقاء أحد المخالفين مخلفات القمامة به وفرزها وإشعال المتبقى منها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار راشد إلى أنه وجه جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومركز كرداسة للدفع بعدد من معدات النظافة لرفع كل مخلفات القمامة الموجودة به وإزالة التعديات وعدم السماح بإلقاء المخلفات، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع اشتعال المخلفات خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وحدوث تفاعلات بالقمامة قد تؤدى إلى الاشتعال.

كما كلف المحافظ شرطة المرافق بإجراء التحريات اللازمة عن المواطن المستغل لتلك الأرض لضبطه لما يسببه من تلوث بيئى وأضرار بالصحة العامة للمواطنين وذلك فى إطار المجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة للسيطرة على مصادر التلوث البيئى.

وأضاف المحافظ بأنه تم التحفظ على 3 سيارات وبعض الأشخاص العاملين بالمقلب وتسليمهم للشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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كما أكد محافظ الجيزة على ضرورة تنظيم دوريات للمرور والمتابعة لأى حالات للحرق المكشوفة والأنشطة الملوثة للبيئة.

ويذكر أن محافظة الجيزة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر التلوث البيئى منها ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبى الترع وعدم السماح بإلقاء المخلفات وإشعال النار بها وذلك للحد من نوبات تلوث الهواء تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامى رئيس مركز ومدينة كرداسة.