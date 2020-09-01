رئيس الوزراء يوافق على توفير التمويل المطلوب لتنفيذ نفق سعد زغلول فى بنها

بدأ الاجتماع - وفقا لبيان صحفى - بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم متابعة الموقف على الأرض فيما يخص المشروعات الحيوية التى تهم المواطنين فى كل المحافظات، مؤكدا أن الهدف من هذه اللقاءات المتتابعة، والتى ستتكرر مع كل المحافظين، هو العمل على حل المشكلات المتداخلة مع الوزارات والجهات المختلفة، ودفع العمل فى المشروعات المتعددة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لتنفيذ نفق سعد زغلول فى مدينة بنها، بالإضافة لبعض مشروعات الطرق، على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير التمويل المطلوب.

وخلال الاجتماع، أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 بلغ 512 مليون جنيه، مستعرضا توزيعات هذه الاعتمادات على القطاعات المختلفة، سعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرض محافظ القليوبية أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً فى نطاق المحافظة، وكذا أبرز التحديات التى تواجه عملية التنفيذ فى مختلف القطاعات، إلى جانب استعراضه لموقف منظومة المخلفات الصلبة، وكذلك الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، والتعديات على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة؛ سواء أراضى بناء أو أراض زراعية.

ففيما يخص الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الصحة، أشار عبد الحميد الهجان، إلى أن هناك 25 مشروعاً تم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة 354 مليون جنيه، وقال إن هناك 18 مشروعا جارٍ العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وتضمنت أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها مستشفى التأمين الصحى ببنها، ومستشفى قها المركزى، إلى جانب تطوير مستشفى قليوب المركزي، وتطوير مستشفى أبوالمنجا المركزى.

بينما تضمنت المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا القطاع تطوير كل من مستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزى، إلى جانب عملية إحلال كامل لمستشفى طوخ المركزي، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزى.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار المحافظ إلى أن القطاع شهد خلال الخطة المركزية 2014-2020 إنشاء وتطوير 202 مدرسة بتكلفة 937 مليون جنيه، منوهاً إلى أن هناك 43 مشروعاً جار العمل على الانتهاء من تنفيذها.

وحول موقف تنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب، كشف المحافظ أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وصل عدد المشروعات إلى 17 محطة مياه بتكلفة تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، كما أنه جارٍ الانتهاء من مشروعات أخرى لمحطات المياه يبلغ عددها 9 محطات، منها توسعات محطة طوخ بطاقة 69 ألف م3/يوم، ومحطة سرياقوس بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، إلى جانب تنفيذ محطات مياه لمعالجة الحديد والمنجنيز ضمن مشروع تغذية 240 قرية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، أشار عبد الحميد الهجان إلى أن نسبة تغطية مدن المحافظة بالصرف الصحى وصلت إلى 100%، بينما وصلت نسبة تغطية القرى إلى 50%، وجار العمل على تغطية 20% من إجمالى قرى المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها من عام 2014 حتى الآن بلغ 44 مشروعاً لمحطات الصرف الصحى بتكلفة 1.9 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 67 مشروعاً بتكلفة 4.5 مليار جنيه، منها توسعات محطة معالجة بنها، ومحطة معالجة شبين القناطر.

وتناول محافظ القليوبية ما تم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الكهرباء، منوها إلى أن الفترة من عام 2014 حتى الآن شهدت تنفيذ 29 مشروعاً تتعلق بإحلال وتكثيف المحولات وتحسين الجهد بتكلفة 144.2 مليون جنيه، وأنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات أخرى.

ونوه إلى أن هناك تحديا يتعلق بتأمين 11 منطقة تحت خطوط الضغط الفائق تقع بحى شرق شبرا الخيمة ويمر بها الخط الكهربائى الهوائى بطول 6 كم تقريبا، ويتجاوز تعدادها السكانى 6000 أسرة، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون رباعى بين وزارة الكهرباء ومحافظتى القاهرة والقليوبية وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لنقل ودفن خط الضغط الفائق.

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وحول مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أوضح المحافظ أنه تم توصيل الخدمة لعدد 222874 وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مؤكداً أنه من المستهدف العمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أشار الهجان إلى أن المحافظة تحظى بشبكة من الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية تربطها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، مما يحقق لها إمكانية وصول عالية وهو من أهم مميزات المحافظة، موضحاً أن إجمالى خطط الرصف بنطاق المحافظة من 2014 حتى 2019، شملت رصف طرق ترابية بأطوال وصلت إلى 53.5 كم، إلى جانب رفع كفاءة طرق مرصوفة بأطوال 127 كم، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 297.4 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن هناك عددا من المشروعات فى مجال الطرق جار العمل على تنفيذها، وذلك عن طريق اعتمادات إضافية، منها مشروعات تتعلق برصف وإعادة تأهيل عدد 4 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية بقيمة 210 ملايين بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، وكذا مشروع تطوير ورصف كورنيش النيل بمدينة بنها، إلى جانب مشروعات لرصف 8 طرق ضمن خطة الجهاز المركزى للتعمير، إلى جانب مشروع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد والخصوص.

وتطرق عبد الحميد الهجان، خلال الاجتماع، إلى مشروع تطوير وتنمية مدينة القناطر الخيرية، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مخطط تطويرها، وكذا العمل على إدراج مشروع تنمية جزيرة الشعير ضمن مخرجات مشروع تنمية القاهرة الكبرى الجارى تنفيذه، مع تعديل المخطط العام للقناطر الخيرية ليتلاءم مع مخطط تنمية الجزيرة، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمار السياحى للمنطقة بأكملها.

وحول منظومة المخلفات الصلبة، أوضح محافظ القليوبية أنه جارٍ العمل على إعداد خطة لإغلاق مدفن أبو زعبل الحالى تتضمن مقترحا لاستغلاله على غرار مدفن الوفاء والأمل وحديقة الأزهر بارك بمحافظة القاهرة، واستغلال المقومات المكانية للمنطقة حيث يوجد بها بحيرة يمكن استغلالها بشكل سياحي، إلى جانب دراسة إنشاء مصنع تدوير مخلفات بطاقة كافية لاستيعاب المتولد اليومى من المحافظة.

وحول الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء، أوضح المحافظ أن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغ 74680 طلبا، وبلغ إجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 444 مليون جنيه.

كما تطرق عبد الحميد الهجان إلى توضيح موقف التعديات على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة خلال الفترة من 17 مايو 2017 إلى 31 يوليو 2020، ففيما يتعلق بحالات التعدى على أراضى المبانى، فقد أشار المحافظ إلى أنها بلغت 16165حالة بمساحة 2922175م2، بينما بلغ عدد حالات الإزالة 14452 حالة بمساحة 2561958م2، وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة للتقنين 2340 طلبا بإجمالى مساحة 515522 م2.

أما ما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية فى نطاق المحافظة، فقد وصلت حالات التعدى إلى 1892 بإجمالى 1918.71 فدانا، وتم إزالة 1270 حالة، وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة للتقنين 559 طلباً بإجمالى 156.8 فدانا.

وحول تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، أكد محافظ القليوبية أن عدد طلبات التقنين المقدمة حتى الآن بلغ 2899 طلبا، لافتا من جهة أخرى لموقف تشطيب وطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية على مستوى مراكز وأحياء ومدن المحافظة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 431 حالة، وجار حاليا تنفيذ 204 حالات أخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض عبد الحميد الهجان المراحل التنفيذية لمشروع التحول الرقمى فى محافظة القليوبية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بإنشاء المراكز التكنولوجية فيتوافر حالياً 4 مراكز تعمل بالفعل فى طوخ، وبنها، وحى غرب شبرا، وحى شرق شبرا، كما تم الانتهاء من إنشاء 5 مراكز تكنولوجية أخرى، وجار تزويدها بالأثاث اللازم؛ تمهيداً لبدء تفعيلها، وذلك فى كفر شكر، وقها، وقليوب، والقناطر الخيرية، والخانكة.

وفى ضوء ذلك، أوضح عبد الحميد الهجان أنه يتم حصر طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 عن طريق منظومة إلكترونية على مستوى المحافظة، وفى الوقت نفسه تم استحداث عدد من أنظمة البريد الإلكترونى الحكومى الرسمى لجميع المراكز والمدن والأحياء، وكذلك العاملين بالديوان العام واعتماده للمراسلات الحكومية.