وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

شهد وزير النقل منذ قليل توقيع، عقد إدارة شركة RATP الفرنسية العالمية، للخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عاما. وذلك لإدارة الشركة الفرنسية العالمية لأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مع توفير قطع الغيار اللازمة. وأكد علي هامش التوقيع أن عقد الشركة الفرنسية واضح، ووفقنا علي بنوده رغم الإعتراض علي بعضها لنتعلم إسلوب الإدارة جيدًا. وأضاف الوزير، أن الشركة ستحصل على مقابل مادى نظير الإدارة فقط وليس لها علاقة بالإيرادات ولن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة. وتابع، أن الخط الثالث سيقدم خدمة تضاهي الخدمات الأوروبية لجميع مرتادي المترو.

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