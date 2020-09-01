وشدد على الالتزام بالارشادات العامة فى كل موقع أو متحف اثري ، لافتا إلى أن بعض المواقع ستشهد اقبالا ، أبرزها التى تم افتتاحها جزئيا سابقا، ومنها المتحف المصري بالتحرير ،المتحف القبطي و الاسلامي ،و المتحف القومي بالاسكندرية و متحفي الغردقة و الاقصر، منوها إلى أن عدد المتاحف قرابة 33 متحفا على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 100 زائر كل ساعة والكمامات إجباري..مسئول بالآثار: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية مع عودة فتح المتاحف اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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