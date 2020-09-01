تنفيذ 2564 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال أغسطس

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (278,616) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ،

فضلا عن إزالة (2564) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر أغسطس

، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ(472) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (1784) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (308) إزالات على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (٤٧٢) إزالة من بداية شهر أغسطس ٢٠٢٠ وحتي تاريخه شملت (٤٣) إزالة بمحافظة القاهرة و(١٣) إزالة بمحافظة الجيزة و(٦٤) إزالة بمحافظة الغربيةو (٦٠) إزالة بمحافظة المنوفية و(٤٠) إزالة بمحافظة البحيرة و(٣٠) إزالة بمحافظة كفر الشيخ و(١٩) إزالة بمحافظة الدقهلية و(١٥) إزالة بمحافظة دمياط و (١٢) إزالةبمحافظة بني سويف و(٢٢) إزالة بمحافظة المنيا و(٤٦) إزالة بمحافظة أسيوط و(٤٣) إزالة بمحافظة سوهاج و(٤٦)إزالة بمحافظة قنا و(١٣) إزالة بمحافظة الأقصر و(٦)إزالات بمحافظة أسوان ليكون إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٥٥٨٢) حالة تعد.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٧٨٤) مخالفة خلال شهر اغسطس شملت إزالة (٧٣) إزالة بمحافظة القليوبية و (١٠٠) إزاله بمحافظة المنوفية و(٨٦٨) إزالة بمحافظة البحيرة و(١٣٤) إزالة بمحافظة الجيزة و(٥٦) إزالات بمحافظة الدقهلية و(١٤٣) إزالات بمحافظة قنا و(٤٨) إزالة بمحافظة أسيوط و (١١) إزالة بمحافظة سوهاج و (٥٥) إزالة بمحافظه المنيا و (٨٢) إزالة بمحافظة الشرقيةو (٣٩) إزالة بمحافظة الفيوم و(١٣٠) إزالات بمحافظة الغرببه و(٢٤) إزاله بمحافظة دمياط و(١١) إزالة بمحافظة الإسكندرية و(١٠) ازالات بمحافظه كفرالشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٥٥٠٢ ) إزالة

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وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت قامت خلال شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (308) إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ (12) محافظات .

وقد تضمنت تنفيذ ( 92 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 46 إزالة – الدقهلية 30 إزالة – دمياط 6 إزالات- القليوبية 10 إزالة، إلى جانب تنفيذ ( 34) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (الغربية إزالات – المنوفية 26 إزالة، وتنفيذ ( 12 ) إزالة بإقليم غرب الدلتا بزمام محافظة (البحيرة 12 إزالة كما تم تنفيذ 105 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة ( بنى سويف 95 إزالة – الجيزة 10 إزالات بالإضافة لتنفيذ (65 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 36 إزالة – الأقصر 7 إزالات – سوهاج 22 إزالة.. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ( 77532).

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.