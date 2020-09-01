تعيين 1214 شابًا وصرف 12 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

وأشار الوزير إلي أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال ، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا ، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.
وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، في تقريرها الشهري للوزير عن انجازات شهر يوليو الماضي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة ، فضلًا عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج .
كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريًا ، وأسفر عن تحرير 117 محضرا ، وإجراء التفتيش على 425 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرر 49 محضرًا ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 235 شكوى تم تسوية 7 منها وديا، إحالة 20 للقضاء ، وحفظ 111 شكوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة ، فضلا عن فض إضراب عدد من العمال في شركة دلتا فابريك مصر، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة العلاوة السنوية، وحوافز الإنتاج ، وتم عودة العمال إلى عملهم مرة أخرى .
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