اليوم .. معهد الرعاية والتربية يبدأ قبول دفعة جديدة من الكهنة والخدام

يبدأ معهد الرعاية والتربية اعتبارًا من اليوم الأول من سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر المقبل قبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلك بمقره في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلوما، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين.

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كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وللمعهد ٣٨ فرعا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و ١٨ فرعًا خارج

مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا أمس لمناقشة بعض الأفكار المطروحة بخصوص وسائل الإعلام القبطية وكيف يمكن التنسيق بينها في صورة مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق و تعاون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إنه حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.