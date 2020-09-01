خبيئة العساسيف و30 تابوتا.. وزير الآثار يستعرض بجامعة تشارلز آخر الاكتشافات المصرية

كما استعرض وزير السياحة والآثار التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في مصر لضمان صحة وسلامة السائحين والزائرين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ يوليو الماضي واستئناف السياحة الثقافية اعتبارا من اليوم (أول سبتمبر الجاري).
وفي نهاية المحاضرة، تم عرض فيلم "رحلة سائح في مصر"، والذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي ضمن الحملة الترويجية لها تحت عنوان same great feelings والذي أيضا حظى بنسبة مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي تخطت الـ 160 مليون مشاهدة.
وقد حظى الفيلم بإعجاب الحضور وتمنى البعض منهم السفر إلى مصر للاستمتاع بشواطئها الخلابة.
جاءت هذه المحاضرة على هامش زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض "ملوك الشمس"، والذي يعتبر أول معرض أثري تتم إقامته بجمهورية التشيك وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.
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