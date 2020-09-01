نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدواء: تيسير إجراءات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية في المقال التالي
وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الإجراءات تسري على الخامات غير الفعالة ومستلزمات التعبئة التي تدخل في تصنيع المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والخامات الواردة للمستحضرات قيد التسجيل بغرض إنتاج تشغيلة تجريبية أو إجراء تجارب وأبحاث علمية.
وأضاف الغمراوي أن الإجراءات تشمل أيضا الخامات التي تدخل ضمن تصنيع المستحضرات التي يتم إنتاجها وفق آلية "السماح المؤقت للتصنيع بغرض التصدير فقط"، وكذلك عينات الخامات الواردة لتقييم مورد جديد لمستحضر مسجل بهيئة الدواء المصرية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إصدار الإفراج المحرز يتم خلال يوم عمل واحد، وذلك بعد أن تكون الشركة قد تقدمت بالأوراق المستندية والشهادات المطلوبة التي تقررها هيئة الدواء المصرية، وفق طبيعة الخامات والمستحضرات الطبية، والغرض من استيرادها.
وأكد سعي هيئة الدواء المصرية إلى تيسير إجراءات وآليات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية، حرصا منها على حسن سير العمل وانتظامه، ومواكبة اللوائح والمستجدات العالمية في مجال الإجراءات الرقابية، مع ضمان الحفاظ على جودة وفاعلية وسلامة مختلف المستحضرات الطبية.
وفي سياق آخر علنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدواء: تيسير إجراءات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.