نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدواء: تيسير إجراءات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية اتخاذ حزمة إجراءات جديدة بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الخامات والمستحضرات الطبية، حيث تقرر منح الإفراج الطبي الجمركي المحرز عن بعض شحنات "الخامات، ومستلزمات التعبئة" التي يتم استيرادها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على خطة استيرادية مسبقة من الهيئة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الإجراءات تسري على الخامات غير الفعالة ومستلزمات التعبئة التي تدخل في تصنيع المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والخامات الواردة للمستحضرات قيد التسجيل بغرض إنتاج تشغيلة تجريبية أو إجراء تجارب وأبحاث علمية.

وأضاف الغمراوي أن الإجراءات تشمل أيضا الخامات التي تدخل ضمن تصنيع المستحضرات التي يتم إنتاجها وفق آلية "السماح المؤقت للتصنيع بغرض التصدير فقط"، وكذلك عينات الخامات الواردة لتقييم مورد جديد لمستحضر مسجل بهيئة الدواء المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إصدار الإفراج المحرز يتم خلال يوم عمل واحد، وذلك بعد أن تكون الشركة قد تقدمت بالأوراق المستندية والشهادات المطلوبة التي تقررها هيئة الدواء المصرية، وفق طبيعة الخامات والمستحضرات الطبية، والغرض من استيرادها.

وأكد سعي هيئة الدواء المصرية إلى تيسير إجراءات وآليات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية، حرصا منها على حسن سير العمل وانتظامه، ومواكبة اللوائح والمستجدات العالمية في مجال الإجراءات الرقابية، مع ضمان الحفاظ على جودة وفاعلية وسلامة مختلف المستحضرات الطبية.

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وفي سياق آخر علنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

