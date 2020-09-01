نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة للعناني عن آخر الاكتشافات والافتتاحات والمشروعات الأثرية في جامعة تشارلز ببراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محاضرة بجامعة تشارلز بالعاصمة التشيكية براج، حول آخر الأكتشافات والافتتاحات والمتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة في مصر، حيث استعرض وزير السياحة والآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة الماضية، فضلا عن المتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الترويج السياحي لمصر، ومن أهم هذه الأكتشافات خبيئة العساسيف في عام 2019 والتي كشفت النقاب عن أكثر من ٣٠ تابوتا خشبيا بالهيئة الآدمية ملونا بداخلها مومياوات لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.

كما تم الاشارة إلى بعض الافتتاحات الحديثة مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي افتتحه رئيس الجمهورية في يونيو الماضي وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومي بحضور رئيس الجمهورية، ومتحف الغردقة بحضور رئيس مجلس الوزراء، كما نوه بالأعمال الجارية لتطوير بعض المتاحف ومنها متحف المركبات الملكية والذي سيتم افتتاحه قريبا، والأعمال بالمتحف القومي للحضارة المصرية والذي سيستقبل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، هذا بالإضافة إلى تطورات مستجدات الأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير والذي سيتم افتتاحه عام 2021.

Advertisements

كما استعرض وزير السياحة والآثار التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في مصر لضمان صحة وسلامة السائحين والزائرين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ يوليو الماضي واستئناف السياحة الثقافية اعتبارا من اليوم (أول سبتمبر الجاري).

وفي نهاية المحاضرة تم عرض فيلم " رحلة سائح في مصر" والذي اطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي ضمن الحملة الترويجية لها تحت عنوان same great feelings و الذي ايضا حظى بنسبة مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي تخطت ال 160 مليون مشاهدة.

وقد حظى الفيلم بإعجاب الحضور وتمنى البعض منهم السفر إلى مصر للاستمتاع بشواطئها الخلابة.

جاءت هذه المحاضرة على هامش زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة التشيكية براج لأفتتاح معرض "ملوك الشمس" والذي يعتبر أول معرض آثري يتم اقامته بجمهورية التشيك وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.