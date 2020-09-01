صور .. ضبط أكبر مخزن لـ النباشين فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على أكبر مخزن لجامعى القمامة "النباشين" بمركز ومدينة برج العرب، وذلك لما تسببه من أضرار للمواطنين وتشويه للمظهر الحضارى.





وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 5 سيارات محملة بالقمامة والمخلفات، وتحرير 3 محاضر مخالفة بيئية، لمالكى المخزن.

ومن جانبه، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات المكبرة للأحياء على بؤر النباشين بجميع أحياء المحافظة، لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة.

وشدد المحافظ، على أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلا عن متابعة منظومة النظافة، وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التى بها كثافات عالية.