محمد شاكر: 690 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بقطاع المنوفية

وذكر وزير الكهرباء فى بيان لها اليوم ففى نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع "11"هندسة إجمالى عدد المشتركين بالقطاع "1.6 مليون" مشترك منهم "410 آلاف" مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 690 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالى:

- يوجد 83 مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين.

- إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 77 لوحة.

- إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 3606.760 كم.

- إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 2128.640 كم.

- إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض 7200.205 كم .

- إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض 386.565 كم.

- إجمالى عدد المحولات 6255 بإجمالى قدرة 1803.121 م. ف. أ.

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- تم إضافة 19.122 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، و10 محولات بقدرة "3. 12" م. ف .أ خلال شهر يوليو 2020

- إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 مبلغ حوالى 96 مليون جنيه.

- وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل كما أدى إلى خفض معدلات الأعطال سعيا إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى الساده العملاء.

- ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيه 2020 "630" محضر بإجمالى قيمة 715 ألف جنيه بقطاع المنوفية .

جدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم "مدينة شبين، مركز شبين، تلا، الشهداء، سرس الليان، الباجور، بركة السبع، منوف، قويسنا، أشمون مدينة، أشمون قرى"

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.