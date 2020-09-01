ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بداية من الغد

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان صحفى، أن تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتى أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين غدًا فى منطقتى المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضرى مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومى 2 و3 سبتمبر الحالى بمناطق البلابيش قبلى مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بنى سويف.

بالإضافة إلى القواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين فى منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك فى يومى 4 و5 من الشهر الجارى.

Advertisements

وتابعت أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 5 و6 الشهر الجارى فى مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج، والتنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والقاسمية مركز اطسا محافظة الفيوم، وأبوبدوى مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، و طمافيوم مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية، وقافلتين طبيتين أخريين فى منطقتى مركز طبى المحروسة مركز السلام ثانِ محافظة القاهرة، والطوناب مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وذلك يومى 6 و7 من الشهر ذاته.

وأضاف "الصادق" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية فى يومى 7 و8 سبتمبر الجارى فى مناطق هور مركز ملوى محافظة المنيا، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ورزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة، وتنيدة مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق المساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء، وواديى الرملة والبدع مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والقداديح مركز أبنوب بأسيوط، وذلك فى يومى 8 و9 من شهر سبتمبر.

كما سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومى 9 و10 سبتمبر فى مناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وكوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، والبرج القديم مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، والعطيات مركز دشنا محافظة قنا، ووحدة عرب العمارين مركز حى عتاقة محافظة السويس، وعلى حمودة مركز ناصر محافظة بنى سويف، وساقية المنقدى مركز اشمون محافظة المنوفية، وشرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ومنشأة نصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقورتة تانى مركز نصر النوبه محافظة أسوان.

بالإضافة إلى أولاد عبد الله مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وطوسون محافظة الاسماعيلية، وبنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح، إضافةً إلى قافلة طبية أخرى يومى 10 و11 سبتمبر بمنطقة تانبس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وموسى العربى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسرابيط الخادم ووادى النصب مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك فى يومى 11 و12 سبتمبر الجارى.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 12 و13 من شهر سبتمبر الحالى فى مناطق حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، والعبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعرب مهدى مركز أخميم محافظة سوهاج، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، والفتوح مركز فوة محافظة كفرالشيخ، والسعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 13 و14 سبتمبر بمناطق مركز شباب ثالث مركز السلام أول محافظة القاهرة، وحاجر أبوخليفة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى فى مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر الجارى.