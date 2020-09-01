شيخ الأزهر مرحبا باتفاق السلام فى السودان: ندعو الله أن يكون بداية جديدة

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وكتب شيخ الأزهر، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ فى نهضة هذا البلد العربى الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم.
وشارك السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، فى جلسة التوقيع بالأحرف الأولى على "اتفاق چوبا للسلام" الذى وقعتها الحكومة السودانية الانتقالية مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة، والتى استضافتها العاصمة الجنوب سودانية چوبا الاثنين.
ترأس الجلسة رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير ميارديت"، وذلك بحضور كل من الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" رئيس مجلس السيادة السودانى، ودكتور "عبد الله حمدوك" رئيس وزراء السودان، والفريق أول "محمد حمدان دقلو" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، فضلاً عن قادة الجبهة الثورية والحركات المسلحة.
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