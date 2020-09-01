رسميا.. تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والفنى فى الإسكندرية

جاء قرار المحافظ استجابة لمطالب أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، ووجود أماكن شاغرة ببعض مدارس الثانوية العامة بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب.

كان المحافظ كلف يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بحصر ودراسة الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة.

واعتمد محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية من تنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى بأنواعه "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، مزدوج" للعام الدراسى 2021/2020 بحد أدنى 215 درجة.