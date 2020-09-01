عاجل .. الإنتاج الحربى ترد على الأخبار المتداولة عن السيارات الكهربائية

قالت وزارة الإنتاج الحربى، إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية، تداولت صورا لسيارة كهربائية من شركة جيلى الصينية، وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر، وهذا غير صحيح.





من جانبه أكد المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر على صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفا أن شركة جيلى الصينية واحدة من ضمن الشركات التى يتم التفاوض معها حتى الآن فى هذا المجال لتصنيع هذه السيارة فى مصر. وأكد أن الوزارة تعمل فى ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وبدأت بالأتوبيس الكهربائى الذى يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتاً أنه جارى التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية فى مصر. كما أكد على ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

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