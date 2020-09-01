وزير الأوقاف: مهمة الأديان تحقيق سعادة الإنسان وعمارة الدنيا

وأضاف وزير الأوقاف - خلال لقائه مع المراسلين الأجانب والعرب المعتمدين فى مصر بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء - أن جميع الأديان تلتقى على العقائد والأخلاق والقيم الإنسانية لأن مصدر الأديان السماوية واحد، وإن اختلفت الأديان فى العبادات والشعائر.
ولفت إلى أنه لا يوجد دين واحد يقبل الكذب أو الخيانة أو قتل النفس أو التخريب ولا فساد فى الأرض، وتابع قائلا: "جميع الأديان أجمعت على الرحمة والإنسانية وحرمة الدماء واحترام المواثيق والمعاهدات، وما يحدث من بعض الأفراد لا تسأل عنه الأديان" .
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