بالصور.. الهيئة الهندسية ترمم محاكم الجلاء بعد توقف 9سنوات

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء ، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة , وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء .

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الجدير بالذكر أن مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011 , وظل مغلقاً , ومعطلاً عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه السيد الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحاً قضائياً كما كان من قبل, وعلى أحدث التصميمات .





وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبني إلى تطويره تكنولوجيًا , اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي .