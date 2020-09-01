مستشفى "الأسقفية" بمنوف تعلن بدء العمل بعيادة الأطفال حديثى الولادة غدًا

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الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) وصل الى مصر عام 1889م، وكان حلمه أن يقدم خدمه طبية للقرويين البسطاء المحرومين إما لضيق ذات اليد او لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين و علاجهم.
ونظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا و كذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل منذ ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى و تناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.
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