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مستشفى "الأسقفية" بمنوف تعلن بدء العمل بعيادة الأطفال حديثى الولادة غدًا

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أعلنت مسشتفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن بدء العمل بعيادة طب الأطفال حديثى الولادة غدًا تحت إشراف دكتور ايان فرانكش خبير طب الأطفال حديثى الولادة الأمريكى الجنسية. 
وأوضح الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى أنه سيتم بدء العمل بقسم طوارئ الأطفال على مدار الـ24 ساعة كل أيام الأسبوع، مؤكدًا على وضع خطة صحية متكاملة بالتوافق مع إدارة العلاج الحر وادارة الشئون الصحية بمحافظة المنوفية لضمان سلامة وصحة موظفى المستشفى والمترددين عليها من خطر جائحة .  

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وأضاف رزق الله: نتبع الاجراءات المشددة للعاملين والمرضى مثل ارتداء الكمامات وتوزيعها مجانًا عند الدخول مع المداومة على تطهير الأيدى باستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأسطح و الأرضيات وتعزيز سُبل استخدام التكنولوجيا فى توفير النظام بين المرضى و العاملين لمنع التجمعات و الازدحام و توفير التباعد الاجتماعى.

الجدير بالذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) وصل الى مصر عام 1889م، وكان حلمه أن يقدم خدمه طبية  للقرويين البسطاء المحرومين إما لضيق ذات اليد او لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين و علاجهم.

ونظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا و كذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل منذ ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذى من أجله تم إنشاء المستشفى و تناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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