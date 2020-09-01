نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.
مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر
من 9 صباحا.. المتاحف والمواقع الأثرية تبدأ استقبال الزائرين اليوم
بعد حبس ابنتها.. الجمهور يبحث عن نهى العمروسي
تصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حبس ابنتها في قضية الفيرمونت.
عيار 21 بــ870 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الذهب بقيمة 6 جنيهات للجرام
ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو 6 جنيهات للجرام.
الدولار بــ15.82 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
شاهد.. الصور الأولى لـ لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون بـ فيروز: جميلة وقوية للغاية
نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.
صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مهددة بالفشل
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. لقاء الرئيس الفرنسي بـ فيروز.. صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي.. ارتفاع جديد في سعر الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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