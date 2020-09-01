القوى العاملة: تعيين 48 من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات بالإسكندرية

وأضاف أنه تم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين ، وسوف سيتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها.
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