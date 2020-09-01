صور.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ العمل بمجمع محاكم الجلاء

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وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة، وفقًا لأحدث النظم فى هذا المجال، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم وخصوصا مجمع محاكم الجلاء.
الجدير بالذكر أن مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة، حيث تم إنشاؤه فى الخمسينات من القرن الماضى، ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011، وظل مغلقاً ومعطلاً عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحاً قضائياً كما كان من قبل، وعلى أحدث التصميمات.
وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبنى إلى تطويره تكنولوجيًا اتساقًا مع سياسة الدولة فى التحول الرقمى.
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