التعليم العالى: إتاحة التقدم لبرامج الطب والصيدلة بجامعة الملك سلمان

وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه يمكن للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم على الموقع قبل إتاحة البرامج الجديدة، أن يعدلوا فى الرغبات التى قاموا باختيارها من خلال موقع الجامعات الأهلية، إذا رغبوا فى التقدم للبرامج الدراسية الجديدة فى جامعة الملك سلمان الدولية.
وتتميز جامعة الملك سلمان الدولية بأن لها 3 فروع فى "الطور ورأس سدر وشرم الشيخ" وتقدم العديد من البرامج الدراسية المميزة، والتى جاءت على النحو التالى:
فرع مدينة الطور: "العلوم الهندسية، علوم الحاسب، هندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية والطب البشرى والعلوم الصيدلية وطب الأسنان".
فرع مدينة رأس سدر: "العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية".
فرع مدينة شرم الشيخ: "اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم".
وفى سياق متصل، سيتم إجراء اختبارات القبول "المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية" خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية وأونلاين، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدى من 10 إلى 11 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 12 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 14 إلى 17 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبى من 19 إلى 24 سبتمبر.
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