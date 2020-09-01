آخر الاكتشافات الأثرية.. محاضرة لوزير السياحة بجامعة تشارلز فى التشيك

ألقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، محاضرة بجامعة تشارلز بالعاصمة التشيكية براج، حول آخر الاكتشافات والافتتاحات والمتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة فى مصر.





استعرض وزير السياحة والآثار، وفقا لبيان صحفى، الاكتشافات الأثرية المتعددة التى تمت خلال الفترة الماضية، فضلا عن المتاحف والمشروعات الأثرية العديدة التى تم افتتاحها للجمهور بما يسهم فى مزيد من الترويج السياحى لمصر، ومن أهم هذه الأكتشافات خبيئة العساسيف فى عام 2019 والتى كشفت النقاب عن أكثر من 30 تابوتا خشبيا بالهيئة الآدمية ملونا بداخلها مومياوات لرجال وسيدات وأطفال، فى حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.

كما تم الإشارة إلى بعض الافتتاحات الحديثة مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذى افتتحه رئيس الجمهورية فى يونيو الماضى وتحويله إلى معرض يروى تاريخ حى مصر الجديدة وهليوبوليس، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ومتحف الغردقة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

كما نوه بالأعمال الجارية لتطوير بعض المتاحف ومنها متحف المركبات الملكية والذى سيتم افتتاحه قريبا، والأعمال بالمتحف القومى للحضارة المصرية والذى سيستقبل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، هذا بالإضافة إلى تطورات مستجدات الأعمال بمشروع المتحف المصرى الكبير والذى سيتم افتتاحه عام 2021.

كما استعرض وزير السياحة والآثار التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى يتم تطبيقها فى مصر، لضمان صحة وسلامة السائحين والزائرين والعاملين بالقطاع السياحى مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ يوليو الماضى واستئناف السياحة الثقافية اعتبارا من اليوم (أول سبتمبر الجارى).

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وفى نهاية المحاضرة تم عرض فيلم "رحلة سائح فى مصر" والذى أطلقته وزارة السياحة والآثار فى يونيو الماضى ضمن الحملة الترويجية لها تحت عنوان same great feelings والذى ايضا حظى بنسبة مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعى تخطت الـ160 مليون مشاهدة.

وقد حظى الفيلم بإعجاب الحضور وتمنى البعض منهم السفر إلى مصر للاستمتاع بشواطئها الخلابة.

جاءت هذه المحاضرة على هامش زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة التشيكية براج لافتتاح معرض "ملوك الشمس" والذى يعتبر أول معرض أثرى يتم إقامته بجمهورية التشيك وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.