الصحة تعلن التفاصيل الكاملة لخريطة القوافل الطبية في سبتمبر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بدءً من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر وحتى منتصف الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبها، أوضحت مدير عام القوافل الطبية بالوزارة د.وفاء الصادق، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، و البساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، و الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، و أبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، وواديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

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وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 5 و6 الشهر الجاري في مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج، والتنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والقاسمية مركز اطسا محافظة الفيوم، وأبوبدوى مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، وطمافيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية، وقافلتين طبيتين أخريين في منطقتي مركز طبي المحروسة مركز السلام ثانِ محافظة القاهرة، والطوناب مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وذلك يومي 6 و7 من الشهر ذاته.

وأضاف "الصادق" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي7 و8 سبتمبر الجاري في مناطق هور مركز ملوى محافظة المنيا، والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ورزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة، وتنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق المساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء، و واديي الرملة والبدع مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والقداديح مركز أبنوب بأسيوط، وذلك في يومي 8 و9 من شهر سبتمبر.

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 9 و10 سبتمبر في مناطق الاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، و كوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، و البرج القديم مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، و العطيات مركز دشنا محافظة قنا، و وحدة عرب العمارين مركز حي عتاقة محافظة السويس، و على حمودة مركز ناصر محافظة بني سويف، و ساقية المنقدي مركز اشمون محافظة المنوفية، و شرباص مركز فارسكور محافظة دمياط، ومنشاة نصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقورتة تاني مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وأولاد عبد الله مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، و طوسون محافظة الإسماعيلية، و بنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح، إضافةً إلى قافلة طبية اخرى يومي 10 و11 سبتمبر بمنطقة تانبس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وموسي العربي مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسرابيط الخادم ووادى النصب مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 من شهر سبتمبر الحالي في مناطق حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر، والعبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، والفتوح مركز فوة محافظة كفرالشيخ، والسعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 13 و14 سبتمبر بمناطق مركز شباب ثالث مركز السلام أول محافظة القاهرة، و حاجر أبوخليفة مركز إدفوغرب محافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الجاري.